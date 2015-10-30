محافظ سوهاج يعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والأمطار

عقد الدكتور ايمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج اجتماعاً موسعا بديوان العام المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير وحشد كل الإمكانيات المتاحة ووضع خطط عملية لمواجهة السيول وكوارثها خاصة مع توقع هيئة الارصاد الجوية لتعرض البلاد للسيول وسقوط امطار.

شارك فى الاجتماع العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة والدكتور احمد قاسم عميد كلية الهندسة جامعة سوهاج والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام للمحافظة وممثلى المجتمع المدنى من الجمعيات الاهلية والهلال الاحمر واصحاب المحاجر وممثل الشباب وممثل لشباب الجامعة وذوى الاعاقة ورؤساء المدن والقري والقيادات الامنية.

واوضح المحافظ أنه تم إعداد خطة شاملة لمواجهة مخاطر السيول يشترك فيها جميع الجهات المعنية "الرى، والصحة ، والتموين ، والزراعة ، الطرق ،والشباب والرياضة ، والتربية والتعليم، وهيئة الطرق ، والتضامن الاجتماعي ، الاسعاف ،والكهرباء،الحماية المدنية ومجالس المدن، وادارة المرور ، وشرطة المسطحات ، وشرطة النجدة "، حيث تم عرض الخطة على هذه الجهات وتحديد دور ومسئولية كل جهة بالتنسيق فيما بينهم.

وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن السيول منها التنسيق مع الري بالمحافظة للمرور الدوري على مخرات السيول للوقوف على مدى وجود تعديات عليها من عدمه ، والتأكيد على تطهيرها لاستقبال السيول ، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بخصوص هذا الشأن ، فضلا عن اعداد بيان للمعدات والسيارات واللوادر الجاهزة للعمل والقائمين عليها ووضعها ضمن خطة مجابهة السيول وان تقوم الوحدات المحلية بتوفير اماكن بعيدة عن مخرات السيول لاقامة معسكرات اخلاء للمنكوبين وان تقوم التضامن الاجتماعى بتوفير الخيام والمراتب والمواد العذائية وتقوم التموين بتوفير الخبر للمناطق المحتاجة ومستشفى ميدانى تقوم بتجهيزة الصحة.

وتم تكليف وكيل وزارة الري بسوهاج بتشكيل لجنة مع رؤساء الوحدات المحلية وكلية الهندسة جامعة سوهاج لاعداد دراسة عن امكانية تعرض مقرالجامعة الجديدة للسيول ومدينة سوهاج الجديدة ومطار سوهاج الدولى واتخاذ الاجراءات.

واضاف المحافظ بانه سيتم خلال الايام القليلة القادمة اجراء المحاكاة الثانية " سيناريو عملي " لتعرض احد المناطق لسيول لقياس مدى جاهزية اجهزة المحافظة وسرعة التحرك ومدى التنسيق بين الاجهزة للتعامل مع مخاطر التعرض للسيل وقد تم منذ حوالى شهر اجراء محاكة لتعرض قرية السلامونى لسيل وقد تمت بنجاح من استعداد اجهزة المحافظة للتصدى للسيل.