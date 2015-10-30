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"الإدارية العليا" ترفض طعنًا يطالب بإعادة الانتخابات فى مغاغة والعدوة بالمنيا

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"الإدارية العليا" ترفض طعنًا يطالب بإعادة الانتخابات فى مغاغة والعدوة بالمنيا "الإدارية العليا" ترفض طعنًا يطالب بإعادة الانتخابات فى مغاغة والعدوة بالمنيا
قضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من عمرو محمود موسى المرشح بدائرة مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، والذى يطالب نتيجة الانتخابات بالدائرة وإعادتها مرة أخرى.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 4276 لسنة 62 ق ع، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنيا ووزير الداخلية بصفتهم، حيث ذكر الطعن أن العملية الانتخابية بالدائرة أصابها العوار من بدايتها حتى نهايتها، وذلك لوجود 2 من المرشحين فى جولة الإعادة من مدمنى المخدرات بناء على تحاليل قدمت للجنة العليا، مما يخالف قرارها، وأحكام القضاء.

وأضاف الطعن أن عدم فتح اللجان الانتخابية فى المواعيد المقررة وتوقف أكثر من 60 لجنة بالدائرة عن العمل، وتم فتح اللجان بعد الساعة 3 عصراً، مما حرم آلافًا من الإدلاء بأصواتهم .

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مصر 365