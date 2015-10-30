ضبط عدد من تجار الحشيش والهيروين بالإسكندرية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية فى ضبط عدد من المخالفين للقانون وتجار المخدرات.

وتمكن النقيب محمد عبد الجواد، الضابط بإدارة البحث الجنائي المعين خدمة تأمين طريق المستجده دائرة قسم ثان العامرية من ضبط كل من طاهر ر غ 28 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وإبراهيم م ق 20 سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان، بحوزتهما بندقية خرطوش تركي الصنع ماركة RICOL - عيار 12 أثناء استقلالهما السيارة نقل إسكندرية " قيادة الأول، وتحرر المحضر إداري ثان العامرية وجاري العرض على النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم اللبان من ضبط الحسيني ح م م 24 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد " 6 " قطعة لمخدر الحشيش - ومبلغ 100 جنيهاً - هاتف محمول.

كما تمكن النقيب محمد العوضي الضابط بإدارة البحث الجنائي المعين خدمة تأمين الطريق الصحراوي دائرة قسم شرطة ثان العامرية من ضبط كل من محمد خ ا 30 سنة عاطل مقيم مركز بدر محافظة البحيرة، وعبد العزيز ع م 29 سنة عاطل مقيم بذات العنوان بحوزتهما عدد " 3 " لفافات لمخدر الهيروين " تزن حوالي 60 جرام " ومبلغ 800 جنيهاً وهاتفي محمول أثناء استقلالهما السيارة رقم ب ع س 579 مصر قيادة الأول.

وتمكن النقيب محمد داوود والنقيب عبد الرحمن القداح الضابطان بإدارة البحث الجنائي المعينان خدمة تأمين الطريق الصحراوي دائرة قسم شرطة ثان العامرية من ضبط المدعو محمود صابر أحمد مقلد سن 32 عاطل مقيم الهرم – محافظة الجيزة متلبساً بحوزته عدد " 74 " طربه لمخدر الحشيش " تزن حوالي 7.500 كجم " ومبلغ 270 جنيهاً – هاتف محمول أثناء استقلاله السيارة رقم 7941 مصر.

وأقر المدعو بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام السيارة فى عملية الترويج، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.

من ناحية أخرى، قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية بحملات تموينية بدوائر أقسام المدينة لضبط كافة الجرائم والمخالفات التموينية والسلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والسلع التموينية المدعمة والسلع مجهولة المصدر لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتمكن ضباط الإدارة من ضبط كل من محمد .م .ع 30 سنة المدير المسئول عن مصنع ملابس " بدون ترخيص " لحيازته عدد " 180 "قطعة ملابس رجالي "سويتر" مدون عليها بيانات تجارية وهمية باللغة الإنجليزية لإيهام المستهلك أنها صناعة أجنبية.

وتم ضبط سمير .ع .م 48 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد " 360 " كجم من المخللات بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وأحمد .م .ا 42 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع عدد " 60 "عبوة عسل نحل بدون ثمة بيانات تجارية ومجهولة المصدر، وحسن أحمد حسن 29 سنة عاطل لقيامة بتجميع عدد " 30 " جركن سولار مدعم بإجمالي عدد "600 " لتر بقصد إعادة بيعة في السوق السوداء، وشكري .ص.ع 54 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد " 70 "عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.