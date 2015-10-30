4 نوفمبر.. محاكمة 25 قياديًا إخوانيًا فى قضية "عفاريت دمنهور"

>حددت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة برئاسة المستشار علاء على سالم، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود جلسة 4 نوفمبر القادم لنظر القضية رقم 13لسنة 2015 جنايات كلى وسط دمنهور المعروفة إعلاميا بـ "عفاريت دمنهور" والمتهم فيها 25 متهما من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية والمحبوس احتياطيا على ذمتها القيادى الإخوانى هانى موسى رئيس هيئة الدفاع عن إخوان البحيرة، خالد سعد القمحاوى.

كما قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى أمس برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسى المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، تأجيل محاكمة القيادى الإخوانى "هانى متولى محمد موسى"، رئيس هيئة الدفاع عن إخوان البحيرة فى القضية رقم 2014/625 جنايات كلى وسط دمنهور إعادة إجراءات إلى 30 ديسمبر 2015 .

ووجهت النيابة العامة، للقيادى الإخوانى تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وعقد لقاءات لرفع الروح المعنوية لكوادر الإخوان هو و16 آخرين من كوادر الجماعة الإرهابية، استمر حبسهم حتى إخلاء سبيلهم بعد 3 أشهر من حبسهم على ذمة القضية، وتم إحالتها وأصدر فيها حكما بالسجن غيابيا بالسجن المؤبد 25 سنة.

يذكر أن القيادى الإخوانى هانى موسى، قد أصدر ضده حكما غيابيا أيضا فى القضية رقم 138لسنة 2015 جنايات كلى وسط دمنهور بالمؤبد بجلسة 5 يوليو 2015، وحدد له جلسة لإعادة الإجراءات بجلسة الاثنين 2 نوفمبر أمام الدائرة السابعة برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف بهجات داود والمنعقدة بمحكمة الرحمانية، والتى تم حبسه على ذمتها من 19 فبراير 2015 حتى أخلى سبيله فى 25 فبراير 2015.