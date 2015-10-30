سائق توك توك يحرق زميله بسبب أسبقية تحميل الركاب بقرية الزوامل بالشرقية

قام سائق توك توك بالقاء مادة مشتعلة علي سائق آخر بسبب أسبقية تحميل الركاب، بقرية الزوامل مركز بلبيس بالشرقية، وتمكن ضباط مباحث بلبيس من ضبط المتهم وتم إخطار نيابة بلبيس العامة للتحقيق برئاسة المستشار أمير نوار رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقي اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير البحث الجنائي ، يفيد وصول " أيمن محمد أحمد " 35 سنة سائق توك توك، ومقيم الزوامل مركز بلبيس ، للمستشفي العام بلبيس ،مصابا بحروق بالوجه والصدر والظهر.

وتبين من التحريات قيام " حسين ز ح ب" 17 سنة سائق توك توك ومقيم ذات العنوان بالقاء مادة مشتعلة عليه، أسفرت عن إصابته، وذلك بسبب أسبقية تحميل الركاب وتمكن ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد محمد غيث من ضبط المتهم وجاري العرض علي النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11900 جنح المركز لسنة 2015.