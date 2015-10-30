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مرور الإسكندرية يحرر مخالفات مرورية لتحقيق الانضباط المرورى بالشارع

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مرور الإسكندرية يحرر مخالفات مرورية لتحقيق الانضباط المرورى بالشارع مرور الإسكندرية يحرر مخالفات مرورية لتحقيق الانضباط المرورى بالشارع
شنت إدارة مرور الإسكندرية برئاسة اللواء عصمت الأشقر، حملة مكبرة لتفعيل قواعد قانون المرور وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين للحد من الحوادث حفاظاً علي أرواح وأموال المواطنين.

وقام ضباط إدارة المرور بحملة مرورية بدوائر أقسام المدينة، وأسفرت عن ضبط عـدد 8 موقف عشوائي، و2 عدم صلاحية الأنوار، و5 وضع ملصقات، و2 آلة التنبيه، و6 زجاج ملون، و194 إجمالي حالات السحب، و3 أجره زيادة، و113 مخالفات نموذج 125، و9 مخالفه شروط التراخيص، و9 استخدام محمول، و3 التحميل خارج الموقف، و3 بدون خوذه، و6 عدم تشغيل العداد، و12مخالفه حزام الأمان، و4 طمس لوحات، و17 امن ومتانة، و10دخان كثيف، و42 بدون قياده وتسيير، و4 عدم صلاحية الإطارات، و26 انتهاء قياده وتسيير، و3 عدم صلاحية الفرامل، و10 رخصة لا تجيز، و10 مخالفة خط السير، و540 الرادار.

وقامت الحملة بفحص عينة من بعض قائدي السيارات الملاكي والأجرة والنقل وإجراء التحاليل الفورية لهم أسفرت عن ضبط عدد " 2 " حالات إيجابية أكدت التحاليل تعاطيهم المواد المخدرة.

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