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سلطة الطيران و”الأفكاك” يوقعان بروتوكول استضافة مصر لجلسات الجمعية العامة

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سلطة الطيران و”الأفكاك” يوقعان بروتوكول استضافة مصر لجلسات الجمعية العامة سلطة الطيران و”الأفكاك” يوقعان بروتوكول استضافة مصر لجلسات الجمعية العامة

الطيار محمود الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى وسوسينا أيابو

وقع الطيار محمود الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى و”سوسينا ايابو” السكرتير العام للمنظمة الإفريقية للطيران المدني (الأفكاك) بروتوكول بين وزارة الطيران المدنى والمنظمة الأفريقية للطيران المدنى (الأفكاك AFCAC) وذلك لإستضافة الجمعية العامة الخامسة والعشرين لمنظمة (الأفكاك AFCAC) في الفترة من 8 الى 10 ديسمبر القادم.

وأكد الزناتى أن اختيار مصر لاستضافة الحدث يعكس أهمية الدور الريادى الذى تقوم به مصر فى القارة الإفريقية، ويؤكد علي المكانة الدولية والإقليمية التي تحظي بها مصر في مجال صناعة النقل الجوي ، وأشار الي أن الحدث سيقام تحت رعاية رئاسة الجمهورية بحضور مايقرب من 300 شخصية يمثلون 54 دولة افريقية هم أعضاء الجمعية العامة، بالإضافة الى العديد من الخبراء الدوليين والإقليميين وقيادات منظومة الطيران المدني العالمي.

من جانبها أشادت “سوسينا ايابو” سكرتير عام “الأفكاك” باستعدادات وزارة الطيران المدنى المصرى لاستضافة الجمعية العامة الخامسة والعشرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للضيوف المشاركين، وأعربت عن سعادتها الشخصية بزيارة مصر وبإقامة الجمعية العامة للمنظمة الإفريقية في دورتها الحالية علي أرضها.

وتتألف منظمة “الأفكاك” من 54 دولة أفريقية وتدار من خلال جلسات الجمعية العامة التي تعقد كل ثلاث سنوات (يحضرها جميع الدول الأعضاء). ويتكون الهيكل الإداري للمنظمة الإفريقية للطيران المدني من رئيس و 5 نواب للرئيس (يمثلون شمال، وغرب وشرق ووسط وجنوب أفريقيا) وكذلك منسق المجموعة الأفريقية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو. ويترأس الأمانة العامة الأمين العام. وتتمثل رؤية الافكاك في تعزيز سلامة وأمن وكفاءة الطيران المدني في افريقيا وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة المرتبطة بقطاع الطيران المدني.

 

 

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