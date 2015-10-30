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جامعة بني سويف تخفض رسوم الدراسات العليا بنسبة 50% للعاملين بالكادر العام ‎

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جامعة بني سويف تخفض رسوم الدراسات العليا بنسبة 50% للعاملين بالكادر العام ‎ جامعة بني سويف تخفض رسوم الدراسات العليا بنسبة 50% للعاملين بالكادر العام ‎

الدكتورأمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة  بني سويف بجلسته المنعقدة رقم 127على تخفيض رسوم الدراسات العليا بنسبة 50%، ابتداءًا من العام الدراسي الحالي 2015- 2016م.

وأكد الدكتورأمين لطفي، رئيس الجامعة ورئيس المجلس، على وقوفه دائمًا وتشجيعه المستمر لكل من يرغب في رفع مستواه العلمي وكفاءته وإثقالها بالمعرفة الجديدة في مجال عملية بما يعود في النهاية على مصلحة العمل وخدمة المؤسسة التعليمية وتقدمها وازدهارها، وتحقيقًا للأهداف التي تصبو إليها الجامعة، وتحقيق استراتيجيها وسياسيتها نحو جامعة متقدمة، مما يساعد على زيادة تقدمها في التصنيف الدولي بجميع الكوادر الموجودة بالجامعة.

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