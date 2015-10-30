أنا مارادونا - عن ' يد الرب ' والمخدرات.. وكراهية إسرائيل وبرشلونة

العالم قبل 30 أكتوبر 1960 يختلف كثيرا بعد هذا التاريخ. يوم ميلاد الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

30 أكتوبر 2015 يتمم "دييجو الشعب" كما يطلق على مارادونا عامه الـ55 اليوم. أعوام مرت وأيام مرت وتمر ومازال دييجو محفورا في عقول جميع متابعي كرة القدم.

وفي ذكرى ميلاده يعيد FilGoal.com نشر حكايات وأسرار الأسطورة الأرجنتينية مارادونا من كتابه (أنا دييجو).

وبداية الأسرار كانت في المركز الذي أحبه مارادونا. وهو مركز الليبرو. نعم ليس المهاجم بل الليبرو. (أقرا الحلقة الأولى)

الأسرار لم تنتهي هنا فحكى مارادونا كواليس جديدة محزنه ومؤلمة بـ7 غرز في قدمه! في بداية المشوار الكروي. (أقرا الحلقة الثانية).

هل تعلم إن هدف مارادونا الشهير في مرمى إنجلترا باليد لم يكن الوحيد من نوعه لدييجو. نعم مارادونا سجل العديد من الأهداف بتلك الطريقة وأراد الانتحار في سن الـ11 عاما. (أقرا الحلقة الثالثة)

ما هو أسوأ يوم في حياة مارادونا ولماذا بكى أمام الجزائر على الرغم من فوز الأرجنتين 5-0. أسرار يكشفها دييجو. (أقرا الحلقة الرابعة)

هل تعلم إن مارادونا رفض ملايين ريفر بليت من أجل بوكا جونيورز؟ (أقرا الحلقة الخامسة)

مارادونا أنقذ زملائه من القتل! وتلقى أموال مساعدة من فقراء إفريقيا. في حياة دييجو العديد من الأسرار المثيرة. (أقرا الحلقة السادسة)

" قبل برشلونة كنت ألعب كرة القدم باستمتاع، لكن ما عشته مع برشلونة لم يكن كرة قدم أو رياضة، بلغ الحد الى توجيه الضربات الى فمي ووجهي" هكذا تحدث مارادونا عن برشلونة! هل تصدق ذلك. (أقرا الحلقة السابعة)

وما هي قصة إدمان الأسطورة الأرجنتينية للمخدرات ولماذا وصلت كراهيته لبرشلونة إلى هذا الحد. (أقرا الحلقة الثامنة)

وماذا عن اللمعان الإيطالي بنكهة الأرجنتين لدييجو بقميص نابولي. (أقرا الحلقة التاسعة)

وهل من المنطقي أن يرفض شخص 100 مليون دولار! نعم منطقي إذ كان هذا الشخص مارادونا. (أقرا الحلقة العاشرة)

مونديال 86 ومعركة "دييجو" الشعب ضد الحكومة والاتحاد الدولي والمكسيك. (أقرا الحلقة الـ11)

وكيف نذكر مارادونا ولا نذكر قصة "يد الرب". (أقرا الحلقة الـ12)

"حدث أمر غريب خلال قرعة مونديال 1990 لم أعرف سره حتى الآن.. قمت بزيارة القدس قبل البطولة، أفزعني الجنود الإسرائيليين" نعم هكذا كشف مارادونا عن كرهه لإسرائيل. (أقرا الحلقة الـ13)

وكيف تدخلت المافيا في سرقة مونديال 1990؟ (أقرا الحلقة الأخيرة من أنا دييجو)