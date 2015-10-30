تمساح يثير القلق والرعب في إحدى قرى بني سويف

سادت حالة من القلق والرعب بين أبناء مركز ناصر في بني سويف، عقب ظهور تمساح طوله حوالي متر ونصف، داخل محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دنديل، حيث ظهر التمساح داخل أحد أحواض مياة الصرف التي تروي “الغابة الشجرية”، بعزبة حميدة التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

وقال أحد العاملين بالمحطة، إن هذة المحطة تعالج مياة الصرف، وتوزع بعد المعالجة على 2 حوض يرويان الغابة داخل العزبة.

وقال عاملٍ آخر، إنه وزملائه كانوا قد شاهدوا التمساح منذ أيام، وقاموا بإبلاغ مدير الفرع بناصر، والذي طلب منهم إعلام مركز الشرطة، ومن ذلك الحين وحتى الآن، وهناك حالة من الزعر تسيطر على أهالى بني سويف، مطالبين رئيس شركة المياه والمحافظ بمتابعة التمساح، ومن أين أتى.