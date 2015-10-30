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وزير النقل المغربي يغادر القاهرة إلى الدار البيضاء

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وزير النقل المغربي يغادر القاهرة إلى الدار البيضاء وزير النقل المغربي يغادر القاهرة إلى الدار البيضاء

مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك “عبد العزيز رباح” متوجها إلى مدينة الدار البيضاء وذلك عقب المشاركة في فعاليات اجتماعات وزراء النقل العرب بالإسكندرية خلال دورته الـ28 .

شارك في فعاليات الدورة الـ 28 لمجلس وزراء النقل العرب وزراء النقل العرب وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد، محمد بن ابراهيم التويجري، استعرض الوزراء مشروع جـدول أعمـال الـدورة الـ 28 لمجلس وزراء النقل العرب المعتمد من مكتبه التنفيذي، وتم إقراره من قبل الوزراء والحضور.

 

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