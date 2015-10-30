بالأسماء.. ارتفاع عدد الرعاة المنسحبين من برنامج “صبايا الخير” لـ 15 شركة

كتبت : إنجي لطفي

رصدت وكالة “ONA” تغريدات لخمس عشرة شركة رعاة لبرنامج “صبايا الخير” علي شاشة النهار، أعلنوا فيها عن انسحابهم من رعاية البرنامج، مؤكدين علي عدم مسئوليتهم عن محتوي البرنامج.

وجاءت الخمس عشرة شركة علي التوالي: “بيتي للعصائر، والمراعي للألبان، وalo eva للعناية بالشعر، وeve baby لحفاضات الأطفال، وشركة فيتراك، كلير، فرسكا، dove، شركة شيبسي، downy، بامبرز، برسيل، vatika، fine baby، شركة العربي”.

شركة” alo eva”" أعلنت عن وقف رعايتها لبرنامج ” صبايا الخير” والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، حيث تؤكد الشركة علي عدم مسئوليتها عن محتوى أى من البرامج التى تقوم بإذاعة إعلاناتها علي قنواتها، وبشان برنامج صبايا الخير والمثار جدل حوله فقد قامت الشركة بوقف رعايتها للبرنامج.

أما شركة بيتي قالت عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”: “كخطوة إيجابية وقفت إعلاناتها على برنامج ريهام سعيد و تُعلِن عدم مسؤليتها عن مُحتوى البرنامج”.

أما شركة المراعي للألبان فكتب عبر صفحتها: “المراعي مصر كخطوة إيجابية وقفت إعلاناتها على برنامج ريهام سعيد و تُعلِن عدم مسؤليتها عن مُحتوى البرنامج”.

وقالت شركة “eva baby” عبر صفحتها: “يعلن منتج إيفى بيبى انه غير مسؤول عن محتوى البرامج التى يقوم برعايتها و قد تقرر وقف رعاية ايفى بيبى لبرنامج صبايا الخير”.

أما شركة فيتراك قالت: “ڤيتراك كخطوة إيجابية وقفت إعلاناتها على برنامج ريهام سعيد و تُعلِن عدم مسؤليتها عن مُحتوى البرنامج”.

فيما أعلنت شركة إيديتا (مالكة العلامات التجارية: مولتو، فرسكا، ميمكس، تودو، توينكيز، بيك رولز،بيك ستيكس، هوهوز) أنه قد تم وقف الدعاية علي البرنامج المثار الجدل حوله إيماناً منا بمنهج المهنية و أهمية الصحافة المسئولة.

أما شركة كلير فقالت : “يعلن منتج كلير انه غير مسؤول عن محتوى البرامج التى يقوم بالاعلان بها. وقد تقرر وقف الاعلان على برنامج صبايا الخير”.

كما قالت Dove أنها: “غير مسؤول عن محتوى البرامج التى يقوم بالاعلان بها و قد تقرر وقف الاعلان على برنامج صبايا الخير”.

كما قالت شركة شيبسي: “نظراً لكم الرسائل التي تم توجيهها إلي صفحاتنا علي مواقع التواصل الاجتماعي، قررت شيبسي الإعلان عن القرار المتخذ سلفا وهو إيقاف جميع إعلاناتها علي برنامج صبايا الخير وإخلاء مسئوليتها عما ورد في البرنامج.

فيما قالت شركة downy: “أنه غير مسؤول عن محتوى البرامج التى يقوم باذاعة إعلاناته خلالها و قد تقرر وقف الإعلان علی برنامج صبايا الخير”.

أما شركة بامبرز قالت عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك:”غير مسئول عن محتوى البرامج التي تبث إعلاناته خلالها، و قد تم ايقاف الإعلان على برنامج “صبايا الخير”.

وقالت شركة برسيل: “تعلن شركة هنكل وقف بث اعلانات علاماتها التجارية برسيل و بريل خلال البرنامج المذكور و عدم مسؤليتها عن محتوى أي من البرامج التي تقوم بإذاعة إعلاناتها”.

وعبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك، قالت شركة فاتيكا: “نعلن فى عده برامج علي القنوات المختلفة لتعريف المستهلك بالمنتج و مميزاته و ليس لنا اي علاقه بمحتوي هذه البرامج و كخطوه إيجابيه قررنا سحب جميع إعلاناتنا فى هذا البرنامج فورا . و شكرًا لحبكم االمستمر لمنتجاتها”.

أما شركة فاين فأعلنت إيقاف إعلاناتها خلال برنامج ‫صبايا الخير وذلك لعدم توافق محتوى البرنامج مع رؤية فاين ومسؤوليتها الاجتماعية حيث ان شركة فاين لا تتدخل بأي محتوى برنامج ترعاه.

وقالت شركة العربي عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك: “أنها غير مسؤولة عن أي محتوى أو قضية يناقشها برنامج يتم إذاعة الإعلانات الخاصة بالشركة به ، وبشأن برنامج صبايا الخير والجدل المثار حوله فتم وقف رعاية البرنامج والإعلان الخاص بسخان تورنيدو خلال البرنامج”.