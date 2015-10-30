جورج الراسي يحتفل بعيد ميلاد وحيده ورسالة قاسية من جويل حاتم

إحتفل الفنان جورج الراسي، بعيد ميلاد وحيده جو مع عائلته، ونشر صوراً من الإحتفال عبر حسابه الخاص على "إنستقرام"، وعلق على صورة بدا فيها وهو يحمل صغيره قائلاً: "ياخد من عمري ويعطيك يا روح بابا".

أما نادين الراسي، شقيقة جورج الراسي وعمة جو، فنشرت عبر حسابها على "إنستقرام" مقطع فيديو، يظهر فيه شقيقها جورج وهو يحمل إبنه أثناء إضاءة الشموع والغناء له" happy birthday"، وعلقت تحته "عيد ميلاد سعيد".

جويل حاتم، والدة جو وزوجة جورج الراسي السابقة، توجهت برسالة إلى طليقها، عبر حسابها الخاص على "فيس بوك"، وقالت له حول هذه المناسبة، "منذ سنة وعند الساعة الحادية عشرة ولد ابني جو، فظننت أنه سيكون عندي عائلة جديدة ووالد لجو كما كان والدي دائماً جنبي، لكنني كنت مخطئة.. وكنت طلبت من طليقي جورج إقامة احتفال بعيد ميلاد جو معًا، إلّا أنه لم يردّ".

ولكن جورج وفي ردّ غير مباشر على طليقته جويل، قام بنشر مجموعة صور تجمعه بأفراد عائلته، إختار لها تسمية"family reunon" أو "لمّ شمل العائلة" " وعلق تحتها "نحن واحد".

يشار إلى أن جورج الراسي وجويل حاتم، أثارا هذا العام ضجة كبيرة حول علاقتهما التي إنتهت بالطلاق، والتي أثمرت عن طفل أسمياه جو على اسم والد جويل طبيب القلب الشهير، وكان للطفل دور في تفعيل المشاكل بينهما أكثر، بسبب إصرار كل منهما على الإحتفاظ بحضانته، ولينتهي الخلاف بأن تتولى جويل حضانة الطفل.