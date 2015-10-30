"تشيللو" أفضل مسلسل لبناني في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فاز "تشيللو" بجائزة أفضل مسلسل لبناني في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 الأوسع عربياً بفئاته الدرامية الشاملة عن جدارة، لتميزه نصاً وإخراجاً وإنتاجاً وأداءً. وكان بحق يستحق لقب أفضل مسلسل رومانسي أيضاً رغم بعض الهفوات الصغيرة في النص حين أتت النهاية باردة وغير مقنعة.

فكيف لرجل الأعمال الثري والقوي والوسيم والواثق من نفسه تيمور بيك الذي حارب ودفع ثروة مقابل امتلاك قلب عازفة التشيللو ياسمين و نجح عبر زرع الشك في قلب زوجها في إقصائها عن زوجها عازف البيانو آدم، أن يتراجع فجأة،وبدلاً من أن يهديها التشيللو الأثري الذي اضطرت إلى بيعه لسداد ديون البنك على زوجها واشتراه تيمور بيك سراً عنها شخصياً بعد أن بدأت تميل إليه.

ويقوم بعرضه في مزاد آخر ليشتريه ثانية أمامها ليهديها إياه؟،وبعرضه في المزاد فيستغل زوجها آدم الفرصة في اللحظة الأخيرة ويشتريه بالمال الذي أخذه مقابل التنازل عن زوجته لتيمور بيك لمدة ليلة واحدة،متخلياً فجأة عن نار الشك التي حرقت الثقة بينهما، وجزء من الحب في قلبيهما،لتتقد نار الحب ثانية بقدرة قادر وبمعجزة في قلبيهما. فتترك ياسمين تيمور بيك ونفوذه وسلطته وتعود إلى زوجها آدم،فيستسلم تيمور لحبهما ويمضي بعيداً عنهما.

والغريب أن معرّب النص الأجنبي الكاتب السوري نجيب نصير تميز سابقاً في نص مسلسل "زمن العار" لكنه في هذا العمل لم يجد حياكة النهاية بروح مبدعة. إلا أنه كتب نصاً قوياً مثيراً للإهتمام والمتابعة التي حققت رقماً قياسياً عالياً ومدهشاً في نسبة المشاهدة على قناة mbc،ولولا أداء النجوم الثلاثة : تيم حسن ونادين نسيب نجيم ويوسف الخال المتناغم هارمونياً ، والإخراج المتميز لما اقتنع نهائياً المشاهدون بالنهاية غير المتطابقة مع قانون المجتمع وذهنية الرجل الشرقي الذي لا يسامح زوجته على خيانتها له ولو فكرياً. كما لا تسامح المرأة تفكير زوجها بالتفريط بها لرجل آخر ولو لساعة واحدة. إلا إن كان نموذجاً شاذاً خارج القاعدة المألوفة بين الأزواج العرب.

لكن يحسب للعمل جرأته في تعريب النص الأجنبي المأخوذ عن فيلم: Indecent proposal

بطولة: روبرت ريدفورد الذي تقمص شخصيته تيم حسن،وديمي مور التي تقمصت شخصيتها نادين نسيب نجيم.

وكتب النص المعرب الكاتب السوري نجيب نصير،وقام ببطولته في تنافس مثير في التعبير والأداء النجوم الثلاثة: السوري تيم حسن،اللبناني يوسف الخال،اللبنانية نادين نسيب نجيم، وشاركتهم في الإبداع والتميز النجمة اللبنانية القديرة كارمن لبس ،وأخرجه باقتدار: سامر البرقاوي،وأنتجه بسخاء بارز في اختيار نخبة نجوم لبنان الكبار والشباب:شركة الصباح إخوان للإنتاج الفني التي أسهمت إلى حد لا ينكر في جعل الدراما اللبنانية في العامين الأخيرين جزء أساسي من مكون الدراما العربية وذات قدرة على المنافسة بقوة على الشاشات العربية.ونتتظر من الجهة الإنتاجية ذاتها أعمال لبنانية أخرى بمستوى "تشيللو" وأفضل منه أيضاً.

"سيدتي" تتقدم من أسرة مسلسل "تشيللو" بالتهنئة ودوام النجاح.