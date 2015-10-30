ضبط 52 محلاً تبيع مبيدات زراعية مجهولة المصدر فى الجيزة

نجحت الأجهزة الرقابية بمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة فى ضبط 52 محلاً ومخزنًا بتداول المبيدات الزراعية مجهولة المصدر، وتوزيعها على المزارعين، تم التحفظ على 612 لترًا و16 كيلو مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحلات التجارية.

وأكد الدكتور خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة، فى بيان له، أهمية تكثيف الحملات الإرشادية لتوعية المزارعين لاكتشاف المبيدات المغشوشة والطرق المتبعة للتعرف على العبوات غير المسجلة بوزارة الزراعة، من خلال البطاقات الاستدلالية للعبوة والعلامات المائية والتحذيرية عليها، وكذلك تنظيم ندوات إرشادية بالمراكز الإرشادية المنتشرة بالمحافظة.

وأضاف العادلى أنه تم تشديد الرقابة على تجارة المبيدات الزراعية من خلال اللجان المكلفة بالمرور على جميع القرى لمتابعة حركة المبيدات الزراعية، لافتًا إلى أنه تم تدريب 325 مرشدًا زراعيًا، كما تم تنفيذ برنامج إرشادى من خلال عقد 13 ندوة إرشادية لرفع كفاءتهم فى عدة مجالات، منها طرق المكافحة الحديثة للآفات الزراعية وترشيد استخدام الأسمدة والمياه والطرق الحديثة فى زراعة المحاصيل المختلفة.