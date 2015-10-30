"الإدارية العليا" ترفض طعنًا يطالب بإلغاء نتيجة انتخابات دائرة إمبابة

قضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من مجدى حمدان المرشح بدائرة إمبابة، والذى يطالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية بالدائرة رقم 10 ومقرها قسم إمبابة بشأن نتائج المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الثمانية فردى، وقائمة انتخابات الإعادة وبطلان انتخابات الدائرة وإعادتها من جديد.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 4253 لسنة 62 ق ع، كلا من رئيس اللجنة وآخرين، حيث ذكر الطعن أن العملية الانتخابية فى إمبابة شابها البطلان والتجاوزات والتى تتمثل فى الرشاوى الانتخابية واستخدام الدعايا أمام اللجان بالداخل والخارج.