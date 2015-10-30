"الإدارية العليا" تحيل طعن إعادة انتخابات بندر ملاوى بالمنيا لدائرة الموضوع

قضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الجمعة، إحالة الطعن المقام من أحمد فتحى إسماعيل، المرشح بالدائرة الثامنة ومقرها بندر ملوى، والذى يطالب خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنيا، والقضاء مجدداً بوقف إجراء العملية الانتخابية بالدائرة، واستبعاد نتيجة اللجان 8 ، 9 ، 46 ، 47 ، 48 وإعادة فرز جميع الأصوات وتجميعها للوقوف على صحتها، لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 4256 لسنة 62 ق ع، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس اللجنة العامة بمحافظة المنيا، حيث قال الطعن إن نتيجة الانتخابات بدائرة ملوى انتهت إلى خوض شريف نادى موسى ورامى رفيق بطرس لجولة الإعادة.

وذكر الطعن أن عملية الفرز والاقتراع بالدائرة شابها عيوب جوهرية تؤثر فى نزاهة ومشروعية الانتخابات، موضحا أنه تقدم بتظلم للجنة العليا حمل رقم 895 لسنة 2015، حيث خالف المرشح شريف نادى الصمت الانتخابى، وتم ثبوت الواقعة بتحرير محضر وتم تأكيده ما ذكره بالمحضر من خلال تحريات المباحث، فضلا عن توجيه الناخبين أثناء عملية الاقتراع للتصويت لمرشحين بعينهم.