"الإدارية العليا" ترفض طعنًا يطالب بإعادة انتخابات أبشواى والشواشنة بالفيوم

قضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الجمعة، رفض الطعن المقام من أحمد عبد المطلب المحامى بصفته وكيلا عن عبد القادر الجارحى، المرشح بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة بالفيوم، والذى يطالب بوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة وتمكين الطاعن من خوض جولة الإعادة .

واختصم الطعن كلا من وزير الداخلية ورئيس الجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الفيوم بصفتهم، حيث ذكر الطعن أن الانتخابات تجرى على 3 مقاعد بالبرلمان، وأسفرت الانتخابات على خوض 6 مرشحين بجولة الإعادة ليس من بينهم الطاعن على الرغم من حصوله على عدد أصوات تفوق الأصوات التى حصل عليها المرشح السادس الحسينى محمد محمود مصطفى .