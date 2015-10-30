بعد تدخل الأمن .. اتحاد الكرة يعلن رسميا ملعب لقاء المقاولون والزمالك

أعلن اتحاد الكرة المصري رسميا عن تعديل ملعب مباراة المقاولون العرب والزمالك لتقام في ملعب بتروسبورت بدلا من المقاولون العرب.

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري المصري. بينما يحل المقاولون العرب ضيفا على الاتحاد السكندري.

قبل أن يواجه الزمالك المقاولون العرب في الجولة الرابعة من المسابقة.

وكانت مديرية أمن القاهرة قد أرسلت خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة في وقت سابق تخبره من خلاله رفضها إقامة مباراة المقاولون والزمالك على ملعب المقاولون العرب.

ليرشح اتحاد الكرة 3 بدائل للمواجهة. قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

وأكد اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت وليس المقاولون العرب.

وتعادل الزمالك أمام أسوان في الجولة الثانية من الدوري ليجمع نقطته الرابعة. بينما حصد المقاولون العرب تحت قيادة حسن شحاتة لأول نقطة له في المسابقة بالتعادل مع الإسماعيلي.