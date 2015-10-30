أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعد تدخل الأمن .. اتحاد الكرة يعلن رسميا ملعب لقاء المقاولون والزمالك

Google+ Print
بعد تدخل الأمن .. اتحاد الكرة يعلن رسميا ملعب لقاء المقاولون والزمالك بعد تدخل الأمن .. اتحاد الكرة يعلن رسميا ملعب لقاء المقاولون والزمالك

أعلن اتحاد الكرة المصري رسميا عن تعديل ملعب مباراة المقاولون العرب والزمالك لتقام في ملعب بتروسبورت بدلا من المقاولون العرب.

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري المصري. بينما يحل المقاولون العرب ضيفا على الاتحاد السكندري.

قبل أن يواجه الزمالك المقاولون العرب في الجولة الرابعة من المسابقة.

وكانت مديرية أمن القاهرة قد أرسلت خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة في وقت سابق تخبره من خلاله رفضها إقامة مباراة المقاولون والزمالك على ملعب المقاولون العرب.

ليرشح اتحاد الكرة 3 بدائل للمواجهة. قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

وأكد اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت وليس المقاولون العرب.

وتعادل الزمالك أمام أسوان في الجولة الثانية من الدوري ليجمع نقطته الرابعة. بينما حصد المقاولون العرب تحت قيادة حسن شحاتة لأول نقطة له في المسابقة بالتعادل مع الإسماعيلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع