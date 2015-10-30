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المترو: سنتوصل خلال ساعات للملتحي والمنتقبة أصحاب الفيديو الفاضح بمحطة مترو الشهداء

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المترو: سنتوصل خلال ساعات للملتحي والمنتقبة أصحاب الفيديو الفاضح بمحطة مترو الشهداء المترو: سنتوصل خلال ساعات للملتحي والمنتقبة أصحاب الفيديو الفاضح بمحطة مترو الشهداء

أفاد مصدر أمني بشرطة النقل والمواصلات المسئولة عن تأمين المترو بالقاهرة أن اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات قد أمر بالبدأ في تحقيق فوري بشأن الفيديو الفاضح المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي لملتحي ومنتقبة بمحطة مترو الشهداء.

وتابع المصدر بأن التحقيقات المزمع إجرائها سوف توضح إن كان الفيديو قديماً أم حديثاً، وفي حالة كونه حديثاً فسيتم الرجوع إلى ما تم تصويره بواسطة كاميرات التصوير والتعرف على هوية الملتحي والمنتقبة خلال ساعات قليلة.

مشيراً إلى أن الفيديو تم تسريبه من داخل غرفة التحكم بكاميرات المراقبة التي تقع تحت مسئولية الشرطة وموظفي المترو، وفي حالة كون الفيديو حديثاً كان يجب على موظفي المترو إبلاغ الشرطة للقبض على الفاعلين بتهمة الفعل الفاضح.

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