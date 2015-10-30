قصف صاروخي يقتل عشرات الضحايا في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 45 شخصًا قتلوا في قصف صاروخي استهدف سوقا شعبيا في ريف دمشق.

وفي الرستن بمحافظة حمص، سقط قتيلان وعدد من الجرحى جراء غارة جوية شنتها طائرات حربية روسية، كما قتل شخص بغارة أخرى على قرية أبديتا بريف إدلب، وقتل 3 بقصف مماثل على قرية الكستن بريف جسر الشغور، حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.

وأفاد ناشطون باستمرار الاشتباكات بين فصائل مسلحة من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى، جنوبي مدينة مارع بريف حلب الشمالي، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى من الطرفين في هذه الاشتباكات.

وفي الأثناء، تعرضت مناطق في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، التي يسيطر عليها تنظيم داعش، لقصف جوي، وفقا للمرصد السوري.

وأكد المرصد وقوع قتلى من القوات الحكومية في استهداف مدرعة في محيط منطقة مورك بريف حماة الشمالي، في حين قصفت قوات النظام مناطق في قرية القصابية بريف حماة الشمالي.

وذكر المرصد أن مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي تعرضت لقصف من قبل القوات الحكومية.