الكشف عن - صاحب الـ35 عاما والنجم البرازيلي تحت أنظار برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن ثنائي جديد تحت أعين روبرت فرنانديز المدير الرياضي لنادي برشلونة من أجل تدعيم الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية.

برشلونة تم حرمانه من مشاركة أي لاعب جديد معه خلال فترة الانتقالات الماضية. يحق له الشراء ولكن لا يحق له الاستفادة من وجود العناصر الجديدة في الملعب حتى يناير المقبل.

ودعم برشلونة صفوفه بنجم أتليتكو مدريد أردا توران إلى جانب أليكس فيدال. ولكن ما هي خطط النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية. هذا ما تكشفه صحيفة سبورت.

وأوضحت صحيفة سبورت في تقريرها صباح يوم الجمعة الثنائي الذي أصبح تحت أعين المدير الرياضي لبرشلونة وهما الهولندي ديرك كويت والبرازيلي ألكساندر باتو.

كويت صاحب الـ35 عاما انتقل إلى فينورد الهولندي هذا الصيف. ونجح في تسجيل 10 أهداف خلال 10 مباريات مع الفريق الذي شهد تواجده من قبل من عام 2003 وحتى 2006 قبل الرحيل والتألق مع ليفربول.

باتو عاد للتألق من جديد في الملاعب وهذه المرة بقميص ساو باولو البرازيلي بعد رحلة أوروبية غير مكتملة للنجم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة لهدف برشلونة في تدعيم صفقات احتياطية نظرا لتفادي ضرر الإصابات. ومن هنا بدأ المدير الرياضي في وضع قائمة من حوالي 10 أسماء يأتي على رأسها كويت وباتو.