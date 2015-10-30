أمن القاهرة يضبط مسجلين أحدهما هارب من حجز قسم الوراق يستقلان سيارة مسروقة

تمكن رجال مباحث مكافحة جرائم سرقة السيارات، من ضبط مسجلين خطر، عقب الاشتباه فى سيارة يستقلانها، وتبين بالفحص الفنى أنها مبلغ بسرقتها، فتم ضبطهما وتبين أن أحدهما هارب من حجز قسم شرطة الوراق خلال أحداث فض ميدان رابعة والنهضة، واعترفا بسرقة السيارة، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتبها فى السيارة ماركة مرسيدس، مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام "و ف ن 368 "، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 15975 لسنة 2015م الساحل من المواطن "تامر محمد السيد" 45 سنة، محامى، ومقيم روض الفرج.

وعلى الفور تم ملاحقة السيارة وضبط كل من "وجدى ن خ " 39 سنة، عاطل ، والسابق اتهامه فى 19 قضية آخرها 15931 لسنة 2012م الساحل "سرقة سيارة"، والهارب من حجز قسم شرطة الوراق بتاريخ 14/8/2014م (خلال أحداث فض اعتصام رابعة)، والمحكوم عليه فى 4 أحكام "سرقة" بإجمالى حبس 6 سنوات، و"محمود ع ا" 32 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 13772 لسنة 2004م الوراق جيزة "مشاجرة" أثناء استقلالهما السيارة.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.