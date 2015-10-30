"المرور" تضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية خلال 24 ساعة من ضبط 41185 مخالفة مرورية متنوعة، و2416 دراجة بخارية مخالفة، و2423 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، وضبط (26) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع (251) مركبة بالميادين العامة والشوارع.

تأتى هذه الحملات فى إطار تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتحقيق الانضباط المرورى.