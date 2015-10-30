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القبض على 42 هاربين من أحكام قضائية متنوعة و32 مسجل خطر فى حملة بالسويس

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القبض على 42 هاربين من أحكام قضائية متنوعة و32 مسجل خطر فى حملة بالسويس القبض على 42 هاربين من أحكام قضائية متنوعة و32 مسجل خطر فى حملة بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة استمرت يومين من ضبط 42 من الهاربين من أحكام قضائية.

وكان اللواء جمال موسى عبد البارى، مدير أمن السويس، قد أصدر تعليمات لإدارة البحث الجنائى برئاسة العميد محمد والى، ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملات عن ضبط 15 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 32 مسجلين خطر و18 دراجة نارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

تم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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