ضبط تاجرى مخدرات بينهما هارب من السجن وبحوزتهما 5 أكياس بانجو برأس سدر

نجحت مباحث قسم شرطة رأس سدر فى ضبط اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما 5 أكياس مختلفة الحجم تحتوى على نبات البانجو، وتبين أن المتهم الأول هارب من سجن أبو زعبل أثناء الثورة.

وكان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغًا من مدير إدارة البحث الجنائى بتواجد هارب من سجن أبوزعبل برأس سدر.

وكانت وردت معلومات للواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى تفيد قيام "س.س.ز" 25 سنة عاطل ومقيم وادى سدر - رأس سدر، والهارب من سجن أبو زعبل فى أحداث ثورة يناير 2011 فى القضية رقم 1420 لسنة 2009 جنايات النزهة "مخدرات" والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة رأس سدر بالاشتراك مع "ر. س. ع" 30 سنة سائق ومقيم عين سدر رأس سدر مستقلين السيارة رقم ط ج د 9853 ربع نقل ملك الثانى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة العقيد محمد عوض رئيس فرع البحث الجنائى لفرع خليج السويس، اشترك بها المقدم أيمن وحيد مفتش مباحث القسم والرائد شريف الفقى رئيس مباحث قسم شرطة رأس سدر، والنقيب نبيل غيث معاون مباحث قسم شرطة رأس سدر.

وأسفرت المأمورية عن ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة سالفة الذكر وبحوزتهما عدد (5) أكياس مختلفة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر "مطحون"، والذى يستخدم فى صناعة مادة الحشيش المخدر، وزنت حوالى 4 كيلو جرامات ومبلغ 60 جنيها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.