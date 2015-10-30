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إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى فى أبو قرقاص بالمنيا

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إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى فى أبو قرقاص بالمنيا إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى فى أبو قرقاص بالمنيا
شهد الطريق الزراعى بالمنيا أمام إحدى قرى مركز أبوقرقاص، اليوم الجمعة، انقلاب سيارة ربع نقل وأسفرت عن إصابة 14 شخصا بينهم مجندان تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية سفاى التابعه لمركز أبوقرقاص على الطريق الزراعى أسوان.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بينهم 2 مجندين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبالانتقال والفحص تبين أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وتبين إصابتهم مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

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مصر 365

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