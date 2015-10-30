أمن القاهرة يحبط محاولة مسجل خطر وآخر سرقة موظف عقب خروجه من شركة صرافة

نجح رجال مباحث القاهرة فى إحباط عملية سرقة موظف بشركة دواجن على يد مسجل خطر وآخر يقودان تشكيلا عصابيا، تخصص فى النصب على المواطنين المترددين على شركات الصرافة عقب إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية ومغافلتهم والاستيلاء على ما بحوزتهم، وذلك عقب استغاثة الموظف بالقوات التى أسرعت بضبطهما وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث مكافحة جرائم السرقات، على شركات الصرافة بشارع مكرم عبيد فى مدينة نصر، تبلغ للقوات من المواطن "عادل ع إ" 39 سنة، موظف بشركة الدقهلية لإنتاج الدواجن، ومقيم حدائق القبة، بأنه عقب خروجه من شركة صرافة الجوهرة لاستبدال مبلغ 10 آلاف جنيه بالعملات الأجنبية، وحال سيره بسيارته استوقفه شخصان مجهولان وعرضا عليه تدبير المبلغ المطلوب من العملة الأجنبية واستقلا السيارة صحبته فارتاب فى أمرهما وما أن شاهد الضابط والقوة المرافقة فاستغاث بهم.

وعلى الفور تمكنت القوات من ضبطهما ومن خلال فحص مستقلى السيارة تبين أنهما كل من "مدحت م م" 60 سنة، عاطل، ومقيم الإسكندرية، (مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 3164 فئة "ج" الأزبكية، والسابق اتهامه فى 30 قضية آخرها 3188 لسنة 2013م الأزبكية "نصب"، والمحكوم عليه فى 5 أحكام حبس جزئى "نصب ، سرقة" بإجمالى حبس 6 سنوات وشهر، وبحوزته 1000 دولار أمريكى، و"رمضان م ح" 42 سنة، عاطل ، ومقيم الإسكندرية، وبحوزته مبلغ 4910 جنيهات.

وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين المترددين على شركات الصرافة عقب إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية ومغافلتهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال، وأقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.