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شيرين وكاظم الساهر يتنافسان على "أصوات نسائية"

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شيرين وكاظم الساهر يتنافسان على "أصوات نسائية" شيرين وكاظم الساهر يتنافسان على "أصوات نسائية"

اختارت إدارة مهرجان "أصوات نسائيّة" الذي يُقام سنوياً بمدينة تطوان، شمال المغرب، كلاً من الفنّانة ديانا حداد وأسماء المنور والفنّان كاظم الساهر، لإحياء سهرات الدورة السادسة للمهرجان يومي 28 و29 يونيو الجاري.
وقالت مصادر "سيدتي" إنّ إدارة المهرجان كانت تعتزم استضافة الفنّانة المصرية في هذه الدورة، إلا أنّها أصرّت على أن تحيي حفلتها يوم 29 يونيو، وهو اليوم المحدّد لسهرة كاظم الساهر، مضيفة أنّ المنظّمين اضطروا إلى ترجيح كفّة الفنّان العراقي، الذي يحلّ ضيف شرف على المهرجان.
وأضافت نفس المصادر أنّه للمرّة الأولى في تاريخ المهرجان تتمّ الاستعانة بمطرب لإحياء حفلة الختام، حيث جرت العادة أن تقوم المطربات بإحياء ليالي المهرجان، خصوصاً أنّ عنوانه يُشير إلى اهتمامه بالمرأة فقط. لكنّ اختيار كاظم الساهر لإحياء ختام المهرجان في التاسع والعشرين من هذا الشهر جاء انطلاقاً من اهتمامه في أغانيه بالمرأة وعالمها.
وكان صراع خفي بين الفنّانة شيرين والفنّان كاظم الساهر على تاريخ إحياء حفلة ضمن فعاليات مهرجان "أصوات نسائيّة"، ما أثار نقاشاً واسعاً بين منظّمي التظاهرة، الذين حاولوا تعديل البرنامج، إلا أنّ الفنّانة المصرية احتجّت ورفضت بشدّة، ما اضطر الإدارة إلى اختيار كاظم الساهر.

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سيدتي

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