سقوط "كوكى شقاوة" بالإسكندرية لدعوته إلى ممارسة الشذوذ عبر صفحات التواصل

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط شاذ جنسياً، يقوم بالدعوة إلى ممارسة الجنس معه على صفحات التواصل الاجتماعى.

وردت معلومات للعميد عادل سلام وكيل قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام ع م خ 26 سنة حاصل على بكالوريوس دراسات سياحية مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر، بإنشاء صفحتى على موقع التوصل الاجتماعى "فيس بوك " باسم كوكى شقاوة واليناد الذهبى الإسكندرانية يقوم من خلالها بعرض صور له لجذب عملائه من الرجال راغبى ممارسة الفجور مع الغير من راغبى المتعة الجنسية الشاذة مقابل أجر مادى يتقاضاه مستخدماً مواقع التواصل الاجتماعى وهاتفه المحمول.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد عمرو نعيم والضابط عبد الحميد زيدان ضباط القسم من ضبطه بحوزته أسطوانة مدمجة محمل عليها عدد من الصور الخاصة به، تحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة العامة.