"مكافحة المخدرات" تضبط 4 من تجار الكيف بحوزتهم بانجو وحشيش وهيروين

تمكن رجال مكافحة المخدرات بالقاهرة، من القبض على 4 أشخاص من مروجى المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات كبيرة من البانجو والهيروين والحشيش، واعترفوا أنهم كانوا فى طريقهم لترويج المخدرات على عملائهم فى العاصمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم للنيابات المختصة لتولى التحقيق.

وجاء من بين المتهمين كل من "عنتر.ح.ر" 27 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5,500 كيلو، و"شفيقه م" مسجلة "خطف" 54 سنة، ربة منزل، مقيمة البساتين، وسبق اتهامها فى (3) قضايا آخرها القضية رقم 1596 لسنة 2010م "ضرب" وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 130جراما).

كما تم ضبط "كرم . ع . ع" 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى القضية رقم 2455 لسنة 2004م البساتين "سلاح بدون ترخيص" ، و"محمود . م . ع " 27 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى (2) قضية آخرهما القضية رقم 5395 لسنة 2014م "مخدرات" وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.