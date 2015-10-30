وصفات علاجية سحرية للشعر التالف والشعر الدهني وستذهلكم النتيجة

نلاحظ أن الكثير من الناس يشتكون بعد إعداد وتطبيق وصفة زيوت طبيعية للشعر دون الحصول على النتيجة المرغوبة ، و يحدث هذا غالباً بسبب عدم الألتزام بمجموعة من النصائح الهامة ، لهذا سوف نقدم لكم اليوم أهم تلك النصائح لضمان الأستفادة الكاملة ، وعدم الأضرار بالشعر مع عدد من الوصفات الرائعة للتطبيق .

الوصفة الأولى: أولا يجب تدفئة الزيوت الطبيعية وبحرص وليس( تسخينها ) قبل الأستخدام على الشعر ويمكن اختبار درجة السخونة على باطن اليد ثم الحرص على بقائها دافئة على الشعر بتغطيتة جيدا بمنشفة خفيفة مع استخدام مجفف الشعر الكهربائي بحرص ، ثانيا يجب أن يكون الشعر نظيفاً وجافاً وكذلك فروة الرأس ، وأن لا تكون مصابة بالقشرة أو تعاني من وجود خدوش وبثور في فروة الرأس.

الوصفة الثانية هي وصفة العسل والزيت مفيدة للتغذية والتكثيف والتطويل ، يمكنك أضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من العسل ، وتسخينها في وعاء ثم نقوم بأختبار حرارة الخليط بكف اليد قبل الاستعمال على فروة الرأس لتجنب حدوث حروق ، و بعد ذلك نقوم بوضع الخليط بحرص على فروة الرأس مع التمشيط الجيد لضمان تغلغله داخل خصل الشعر ، ونقوم بتغطية الشعر بأستخدام منشفة خفيفة او غطاء رأس البلاستيكي ثم يترك لمدة نصف ساعة على الاقل ، وستجدين النتيجة الرائعة.

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شبكةعيونالإخبارية

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