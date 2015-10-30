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وصفات علاجية سحرية للشعر التالف والشعر الدهني وستذهلكم النتيجة

  • الصحة
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وصفات علاجية سحرية للشعر التالف والشعر الدهني وستذهلكم النتيجة وصفات علاجية سحرية للشعر التالف والشعر الدهني وستذهلكم النتيجة

نلاحظ أن الكثير من الناس يشتكون بعد إعداد وتطبيق وصفة زيوت طبيعية للشعر دون الحصول على النتيجة المرغوبة ، و يحدث هذا غالباً بسبب عدم الألتزام بمجموعة من النصائح الهامة ، لهذا سوف نقدم لكم اليوم أهم تلك النصائح لضمان الأستفادة الكاملة ، وعدم الأضرار بالشعر مع عدد من الوصفات الرائعة للتطبيق .

الوصفة الأولى:  أولا يجب تدفئة الزيوت الطبيعية وبحرص وليس( تسخينها ) قبل الأستخدام على الشعر ويمكن اختبار درجة السخونة على باطن اليد ثم الحرص على بقائها دافئة على الشعر بتغطيتة جيدا بمنشفة خفيفة مع استخدام مجفف الشعر الكهربائي بحرص ، ثانيا يجب أن يكون الشعر نظيفاً وجافاً وكذلك فروة الرأس ، وأن لا تكون مصابة بالقشرة أو تعاني من وجود خدوش وبثور في فروة الرأس.

الوصفة الثانية هي وصفة العسل والزيت مفيدة للتغذية والتكثيف والتطويل ،  يمكنك أضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من العسل ، وتسخينها في وعاء ثم نقوم بأختبار حرارة الخليط بكف اليد قبل الاستعمال على فروة الرأس لتجنب حدوث حروق ، و بعد ذلك نقوم بوضع الخليط بحرص على فروة الرأس مع التمشيط الجيد لضمان تغلغله داخل خصل الشعر ، ونقوم بتغطية الشعر بأستخدام منشفة خفيفة او غطاء رأس البلاستيكي ثم يترك لمدة نصف ساعة على الاقل ، وستجدين النتيجة الرائعة.

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