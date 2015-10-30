جامعة طنطا ترعى مهرجان طنطا الدولى للشعر على مدار 4 أيام

تنظم جمعية شعر الأدباء والفنانين بالغربية" اليوم الجمعة ، مهرجان طنطا الدولي للشعر بالمجلس الشعبي المحلي لمدينة طنطا، تستمر أعمال المهرجان لمدة 4 أيام تستضيف خلالها 35 شاعراً من 15 دولة عربية وأجنبية.

يأتي ذلك تحت رعاية جامعة طنطا ووزارة الثقافة ومحافظة الغربية ومكتبة الاسكندرية.

صرح الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مشاركة الجامعة في رعاية هذا المهرجان بناءً على توجيهات الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة باستضافة الاحداث الهامة والتنمية الثقافية لأبناء المحافظة.

يأتي في إطار حرصها على تنمية الذوق العام والمساهمة في الارتقاء بمستوى الإبداع الشعري، موضحاً أن فريق جامعة طنطا للموسيقى والكورال بقيادة الدكتور سمير القمري بكلية التربية النوعية سيشارك في إحياء فعاليات الجلسة الافتتاحية للمهرجان الذي ستستضيفه الجامعة لمدة 3 أيام السبت والأحد والاثنين في المجمع الطبي ومجمع الكليات بسبرباي.