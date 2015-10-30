أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة طنطا ترعى مهرجان طنطا الدولى للشعر على مدار 4 أيام

Google+ Print
جامعة طنطا ترعى مهرجان طنطا الدولى للشعر على مدار 4 أيام جامعة طنطا ترعى مهرجان طنطا الدولى للشعر على مدار 4 أيام
تنظم جمعية شعر الأدباء والفنانين بالغربية" اليوم الجمعة ، مهرجان طنطا الدولي للشعر بالمجلس الشعبي المحلي لمدينة طنطا، تستمر أعمال المهرجان لمدة 4 أيام تستضيف خلالها 35 شاعراً من 15 دولة عربية وأجنبية.

يأتي ذلك تحت رعاية جامعة طنطا ووزارة الثقافة ومحافظة الغربية ومكتبة الاسكندرية.

صرح الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مشاركة الجامعة في رعاية هذا المهرجان بناءً على توجيهات الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة باستضافة الاحداث الهامة والتنمية الثقافية لأبناء المحافظة.

يأتي في إطار حرصها على تنمية الذوق العام والمساهمة في الارتقاء بمستوى الإبداع الشعري، موضحاً أن فريق جامعة طنطا للموسيقى والكورال بقيادة الدكتور سمير القمري بكلية التربية النوعية سيشارك في إحياء فعاليات الجلسة الافتتاحية للمهرجان الذي ستستضيفه الجامعة لمدة 3 أيام السبت والأحد والاثنين في المجمع الطبي ومجمع الكليات بسبرباي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365