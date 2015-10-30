ضبط 1614 مخالفة مروريه و4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص بالمنيا

تمكنت الاجهزة الامنيه بالمنيا خلال الحملة التي شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون من ضبط 1614 مخالفة مروريه متنوعه وضبط 23 دراجة بخاريه بدون ترخيص.إعلان - Ads إعلان - Ads
بالاضافة الي ضبط احد المتهمين وبحوزته كميه من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار
كما تمكنت الحملة من ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بندقيه الية ومسدس وفرد رصاص وفرد محلي الصنع
بالاضافة الي ضبط احد المتهمين وبحوزته كميه من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار
>تحرر عن الوقائع المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابه العامه.