أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 1614 مخالفة مروريه و4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص بالمنيا

Google+ Print
ضبط 1614 مخالفة مروريه و4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص بالمنيا ضبط 1614 مخالفة مروريه و4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص بالمنيا
تمكنت الاجهزة الامنيه بالمنيا خلال الحملة التي شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون من ضبط 1614 مخالفة مروريه متنوعه وضبط 23 دراجة بخاريه بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن بندقيه الية ومسدس وفرد رصاص وفرد محلي الصنع

بالاضافة الي ضبط احد المتهمين وبحوزته كميه من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار
>تحرر عن الوقائع المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابه العامه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365