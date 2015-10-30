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الفائز بمقعد النواب بكوم حمادة:عيش المصرى آمنا على نفسه وأهله أهم أولوياتى

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الفائز بمقعد النواب بكوم حمادة:عيش المصرى آمنا على نفسه وأهله أهم أولوياتى الفائز بمقعد النواب بكوم حمادة:عيش المصرى آمنا على نفسه وأهله أهم أولوياتى
أكد اللواء أحمد سليمان خليل، أمين حزب المصريين الأحرار بالبحيرة والفائز بعضوية مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة بالبحيرة، أنه من أهم أولوياته أن يعيش كل مصرى كريماً وحراً فى وطنه وفى خارج وطنه، وأن يكون آمناً على نفسه وعلى أهله.

وأضاف خليل، فى تصريحات صحفية، أن كل مواطن يجب أن يشعر أنه هو الذى يختار حاكمه ونائبه ويسأله على ما أنجزه ويحاسبه على تقصيره، وضرورة وجود آليات للمراجعة والمراقبة تحمى موارد الوطن من الفساد وتحقق الشفافية، موضحا أن حزب المصريين الأحرار لديه رؤية واضحة وراسخة لتحقيق أهدافه لتحقيق الحرية والمساواة، من خلال تحقيق رؤيته للهوية المصرية التى تضع ومصالحها أولاً.

وأشار خليل إلى أنه وحزب المصريين الأحرار بالبحيرة يؤمنان بأن مدنية الدولة تحترم الشرائع الدينية وتحافظ على التقاليد والقيم المصرية، فالدين والقيم جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية، وبناءً على ذلك لا يمكن ولا يصح فصل الدين عن حياة المواطن المصرى، ويؤمن أيضا بالمساواة الكاملة بين أبناء الوطن بغض النظر عن اختلاف الديانة والجنس والعرق والإقليم، مؤكدا أن توجه الحزب يسعى لإرساء الديمقراطية، والعدالة، والحرية، والمساواة بين أبناء الوطن، ويرتكز إلى الاقتصاد الحر لتحقيق الرخاء.

وأكد خليل، أنه يأمل أن يثق المواطن المصرى وخاصة المواطن البحراوى فى نائبه وفى قدرته هو والحزب على المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال زيادة حجم الاستثمار فى مشروعات تحسن من مستوى الخدمات وتوفر فرص عمل إضافية، وترفع من مستوى معيشة المواطن لتقليل الفروق بين الطبقات لصالح توسيع الطبقة الوسطى التى تم تقليصها وتهميشها على مدار العقود الماضية، وهو هدف رئيسى للحزب.

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مصر 365

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