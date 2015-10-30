ضبط عاطلين بحوزتهما بندقية آلية وذخائر ومواد مخدرة فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة بنها من ضبط عنصرين إجراميين ضمن تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما بندقية آلية وذخائر، 450 جرام من مخدر الحشيش.

وذكر بيان لمديرية امن القليوبية، أن معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بنها اكدو قيام كلاً من محمد . ح . ش – 28 سنه عاطل، السابق إتهامه فى (8) قضايا (مخدرات، سلاح، ضرب) آخرهم القضية رقم 25627 لسنة 2014 "مخدرات" ومحكوم عليه هارب فى القضية رقم 10152 لسنة 2010 "تبديد".

كما تم ضبط أحمد . إ . ع – 18 سنه عاطل، المحكوم عليه والهارب من القضية رقم 12 لسنة 2013 "مخدرات" بالسجن 3 سنوات"، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها وعقب تقنن الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية عيار 7,62×39 – و 10 طلقات من ذات العيار- وكمية من مخدر الحشيش تزن 450 جرام- و 3دراجات بخارية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك مع احد المتهمين الهاربين "جارى ضبطه" والسلاح للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة

>تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.