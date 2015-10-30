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إجلاء 500 أسرة عراقية بسبب الأمطار

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إجلاء 500 أسرة عراقية بسبب الأمطار إجلاء 500 أسرة عراقية بسبب الأمطار

العراق بعد السيول – ارشيفية

أعلن مجلس محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، إجلاء 500 أسرة لاجئة من مخيمات عامرية الفلوجة بعد أن غمرت مياه الأمطار خيامهم، وذلك بعد أن ضربت موجة من الطقس السيئ المحافظات العراقية والدول المحيطة بها.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع مستوي المياه في نهر دجلة بشكل ملحوظ، وتسببت كميات المياه الكبيرة بشوارع بغداد إلى غرق منازل كثيرة وتعطيل الحركة وارتباك مروري كبير.

ودعا ديوان الوقف السني في بغداد جميع مساجد العاصمة لفتح أبوابها لإيواء اللاجئين، الذين لم يعد لديهم مأوى بعد انهيار خيامهم وغرق الأخرى نتيجة كمية الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين.

وناشد اللاجئين منظمات المجتمع الدولي لمد يد العون لهم بعد أن عجزت العراقية في إيجاد حلول لمعاناتهم.

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