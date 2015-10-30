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مئة مليون أسرة تنتفع بسياسة طفل ثانٍ في الصين

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مئة مليون أسرة تنتفع بسياسة طفل ثانٍ في الصين مئة مليون أسرة تنتفع بسياسة طفل ثانٍ في الصين

صورة أرشيفية

قال لو جي هوا، عالم اجتماع في جامعة بكين، لصحيفة “تشاينا ديلي” الرسمية، اليوم “الجمعة”، إن مئة مليون أسرة صينية ستنتفع من تخفيف القيود على تنظيم الأسرة في الصين للسماح للأزواج بإنجاب طفلين.

ويأتي ذلك بعد عقودٍ من سياسة الطفل الواحد الصارمة، حيث قال الحزب الشيوعي الحاكم أمس “الخميس”،” إن الصين ستسمح لكل الأسر بأن تنجب طفلين”.

وأضاف لو جي هوا، وفقًا لـ”رويترز”، أن الأمر سيستغرق وقتًا ليحدث تأثيرًا.

وقال عالم الاجتماع، :” إن الأزواج المولودون في السبعينيات من القرن الماضي، قد يودون إنجاب طفل ثان قبل أن يفوتهم القطار لكن المولودين في الثمانينيات أو التسعينيات لن تكون لديهم رغبة ملحة لإنجاب طفل ثان.”

وخففت بكين، القيود على سياسة تنظيم الأسرة في أواخر 2013م، لتسمح للأزواج بأن ينجبوا طفلًا ثانيًا إذا كان أحد الزوجين طفلًا وحيدًا، ولكن وفقًا لصحيفة “تشاينا ديلي”، فإن 1.5 مليون فقط من 11 مليون من الأزواج تقدموا بطلبات لزيادة عدد أسرتهم.

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