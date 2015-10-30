كوريا الشمالية تحفر نفق جديد لإجراء تجارب نووية

ذكر تقرير إخباري في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ بدأت حفر نفقًا جديدًا للتجارب النووية، قد تلجأ إليه مستقبلا لإجراء تفجيرات ذرية.

ويأتي التقرير الكوري الجنوبي قبل يومين من اجتماع زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين في سول، بحسب ما ذكرت رويترز.

ويجري أشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، الأحد القادم، زيارة إلى سول، لبحث برنامج كوريا الشمالية الصاروخي، والتهديد النووي لبيونع يانغ مع مسؤولي الدفاع بكوريا الجنوبيين.

وأوضحت وكالة أنباء يونهاب، نقلا عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه، أن الموقع يوجد على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، حيث أجريت 3 تجارب نووية سابقة، وأنه توجد حركة نشطة لعمال ومركبات يقومون بإنشاء نفق جديد.

ولم يوضح المصدر إذا كان النفق الجديد موجهًا لاحتضان تجربة وشيكة، بينما رفض المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، تأكيد التقرير.

وتواصل كوريا الشمالية تطوير برنامجها النووي، بالرغم من اتفاقها في وقت سابق مع جارتها الجنوبية على خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت بيونغ يانغ قد أجرت 3 تجارب نووية، آخرها في 2013، وسط إدانة دولية واسعة، بما في ذلك الصين، التي تعد أحد حلفاء كوريا الشمالية.