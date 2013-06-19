البطيخ يحفز عمل الكلى ويقلل مخاطر تكوين الحصى بها

كتب : سارة سعيد الأربعاء 19-06-2013 18:22

يعد البطيخ من أكثر الفواكه الصيفية فائدة، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين A وC وE وD، كما يحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والفسفور والزنك والفلور والسيلينيوم.

ونظرا لاحتواء البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهو يعمل كمنظف للكلى من الرواسب الملحية، فهو يساعد الكلى على أداء وظيفتها ويحفزها على إزالة الأملاح، كما يعمل على تقليل تركيز حمض اليوريك في الدم، وبالتالي تقليل مخاطر تكوين حصى بالكلى، ويساعد البطيخ في إدرار البول كونه يحتوي على كميات كبيرة من الماء.