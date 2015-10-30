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الأرصاد: طقس غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار على محافظات الوجه البحري وسيناء (فيديو)

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الأرصاد: طقس غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار على محافظات الوجه البحري وسيناء (فيديو) الأرصاد: طقس غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار على محافظات الوجه البحري وسيناء (فيديو)

أرشيفية

قال الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك احتمال كبير لسقوط الأمطار اليوم على بعض محافظات الوجه البحري، وعلى شمال وجنوب سيناء، أما باقي المناطق تخلو تمامًا من فرص سقوط الأمطار.

وأضاف “سعودي” في تصريحات لبرنامج “صباح أون” المذاع عبر فضائية “أون تي في”، أنه تعاود فرص سقوط الامطار على المنطقة الغربية في مرسى مطروح والإسكندرية اعتباراً من مساء الغد، ويزداد تأثيرها خلال أيام الاحد والإثنين والثلاثاء، ويمتد تأثير الأمطار على القاهرة والوجه البحري اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

وأوضح المتحدث باسم الأرصاد، أن الإسكندرية فقط هي المحافظة الوحيدة في التي تتعامل مع النوة وتتعرض لها، مشيراً إلى أنها ستتعرض يوم الأحد إلى سقوط أمطار خفيفة تزداد الأحد والإثنين والثلاثاء.

وأضاف “سعودي” أن درجة الحرارة خلال الفترة المقبلة في فصلي الخريف والشتاء لن تزيد سوى درجة أو إثنين، لأن هذه الحرارة هي المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، بحيث يبقى الطقس خريفي معتدل أثناء النهار مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

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