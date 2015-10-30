تعرف على أعراض وطرق علاج القلق النفسى

نبذة عن القلق النفسى

>القلق النفسى من أشهر الأمراض النفسية التى يصاب بها الشخص نتيجة لضغوط الحياة اليومية أو الصدمات التى يتعرض لها، وتكون نتيجة الشعور بالقلق النفسى هى عدم مواصلة أو ممارسة الحياة بشكل جيد وسوى، ولكن، ما هى أعراض الإصابة بالقلق النفسى، وطرق علاجه المختلفة؟. القلق النفسى يجعلك شخص انطوائى

>فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد على، أخصائى الطب النفسى، إلى أن مرور الشخص بالقلق النفسى قد يجعله مضطرب نفسيا، وتصبح ليس لديه القدرة على التعايش فى الحياة اليومية، كما أنه يشعر بعدم الثقة بالآخرين وأيضا عدم الرغبة فى التواصل مع المحاطين به، ويصبح شخصا انطوائيا. الصداع والعصبية من أعراض القلق النفسى

>ويتابع أخصائى الطب النفسى، أن هناك بعض الأعراض الخاصة بالقلق النفسى، ومنها الشعور بالصداع أو العصبية أو التوتر، أو عدم القدرة على التركيز، الإرهاق العام والأرق، وضيق فى التنفس، ونجد أن هذه الأعراض تختلف من شخص لأخر حسب درجة القلق النفسى الذى يمر به. ما هو علاج القلق النفسى؟

>وأخيرا يؤكد أخصائى الطب النفسى، أن علاج القلق النفسى يتطلب الكثير من الأشياء، ولكن أهمها وأشهرها هو العلاج الدوائى والنفسى، ويعد العلاج النفسى هو الأكثر شيوعا واستخداما، لأنه يساعد على شعور المريض بالراحة النفسية بدلا من القلق النفسى، وأيضا يشعره بالاطمئنان لأنه يخرج ما يشعره بالضيق.

شبكةعيونالإخبارية

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