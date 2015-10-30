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بالصور.. مقتل 45 سوريا وإصابة العشرات فى قصف جوى على "دوما" السورية

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بالصور.. مقتل 45 سوريا وإصابة العشرات فى قصف جوى على "دوما" السورية بالصور.. مقتل 45 سوريا وإصابة العشرات فى قصف جوى على "دوما" السورية
أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة فى سوريا مقتل 45 شخصا، وإصابة العشرات فى قصف على مدينة دوما، وذلك وفق ما قالت قناة العربية.

بالأمس، أعلنت مصادر عسكرية سورية عن تصفية 36 مسلحا خلال عمليات نفذتها وحدات من الجيش السورى، بتغطية من الطيران الحربى، على معاقل التنظمات "الإرهابية" فى الريف الممتد بين محافظتى حماة وإدلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" أمس الخميس، عن المصادر "أن عنصرين إرهابيين لقيا مصرعهما إثر الاشتباكات بين وحدات الجيش ومجموعات إرهابية تابعة لما يسمى بـ(جيش الفتح) فى منطقة (سكيك) بالريف الشمالى لحماة".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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