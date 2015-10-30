بالصور.. عاصفة رعدية تضرب الكويت استمرار لسوء الأحوال الجوية منذ الأربعاء الماضى

>ضربت الكويت عاصفة رعدية شديدة يرافقها هطول غزير للأمطار ، و ذلك استمرارا لسوء الأحوال الجوية التى تتاثر به المناطق الوسطى والشمالية فى الكويت منذ الاربعاء الماضى .

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من حالة الطقس مع تكاثر السحب وسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع رياح نشطة قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا فى الساعة وانخفاض الرؤية بسبب الغبار فى بعض المناطق.

وأغرقت مياه الأمطار العديد من الشوارع فى مناطق كالسالمية والجهراء وتسببت بعرقلة حركة السير وتعطيل المدارس، كما أدت الحالة الجوية لتحويل رحلتى طيران إلى مطار الدمام الدولي.



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