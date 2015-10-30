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«كيري» يجتمع بعدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع فيينا

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«كيري» يجتمع بعدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع فيينا «كيري» يجتمع بعدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع فيينا

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، صباح اليوم الجمعة، مع نظرائه الفرنسي والألماني والسعودي والقطري والإماراتي بفندق بريستول المتاخم لمقر انعقاد الاجتماع الموسع الذي من المقرر أن يناقش اليوم سبل حل الأزمة السورية سياسياً.

وينظر المراقبون لهذا الاجتماع على أنه يأتي في إطار تنسيق المواقف واستطلاع وجهات نظر الأطراف المختلفة، وإطلاعهم في ذات الوقت على أهم نتائج المناقشات التي جرت مساء أمس في الاجتماع الرباعي، الذي ضم الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والسعودية، قبل بدء أعمال الاجتماع الموسع اليوم الجمعة.

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