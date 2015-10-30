العربي يعود من فنلندا بعد مشاركته في اجتماعات الاقتصاد والتنمية

عاد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى القاهرة، مساء أمس الخميس، قادمًا من فنلندا بعد مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والذى عُقد تحت عنوان “الإدارة العامة الرشيدة من أجل النمو الاحتوائي” بالعاصمة الفنلندية “هلسنكي”.

وقام العربي خلال مشاركته فى الاجتماع الوزاري للجنة بتسليط الضوء على جهود الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في القطاع الحكومي، كما عقد عدة اجتماعات موسعة مع قيادات المنظمة والوزراء المناظرين من الدول الأعضاء.

وتأتي مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري للمنظمة، كجزء من التعاون الفعال القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من خلال عضوية مصر ” ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري – (التنمية الإدارية) ” كعضو مراقب بلجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة للمنظمة، وبرنامج الإدارة العامة الرشيدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تقاسم وتبادل أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات الإدارة العامة الرشيدة.