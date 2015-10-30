تعيين الطيار هاني عقاب رئيسا لشركة «ايماك» لإدارة المطارات

وافقت اللجنة التنفيذية العليا لمجموعة الخرافى الكويتية، على تعيين اللواء طيار هانى رشاد عقاب، رئيسًا لمجلس إدارة شركة “إيماك” لإدارة المطارات، بعد الموافقة على تعيينه مستشارًا للمجموعة.

وتدير شركة “إيماك” مطار مرسى علم من حيث التشغيل والملكية وهو أول مطار يُدار بطريقة “B.O.T” لمدة أربعين عامًا بعد عقد اتفاق مع وزارة الطيران المدنى، وهذا المطار أنشئ بالأساس لدعم حركة السياحة بمنطقة البحر الأحمر، ويتحمل مدرج الطائرات لاستضافة الطائرات البوينج 737 و757و 767.

ويعد اللواء هانى عقاب عقاب طيار مقاتل، وله تاريخ حافل بالقوات الجوية وقيادة الطائرات المقاتلة الحديثة، وحاصل على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية من الكلية الجوية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وخريج كلية الحرب العليا وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وحصل على العديد من الدورات المتقدمة فى عدة دول أجنبية.

وخدم عقاب كملحق عسكرى فى فرنسا لمدة 3 سنوات، ثم انتدب للعمل بوزارة الطيران المدنى مستشارا لوزير الطيران، ثم ممثلا لوزارة الطيران فى مرسى علم وقد شارك وأسس مطار برج العرب الدولى الجديد بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية وتولى رئاسة قطاع مطارات الساحل الشمالى.