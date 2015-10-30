محافظ الوادي الجديد: المحافظة مستعدة لمواجهة الأزمات والكوارث‎

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا موسعًا بحضور رؤساء المراكز الإداريه وجميع مديري القطاعات بالمحافظه، وذلك للوقوف على مدى استعدادية المحافظة فى حاله حدوث كوارث وأزمات طبيعيه.

وأكد المحافظ على ضرورة وضع خطط متكامله قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمات وضرورة وضع الإجراءات الوقائيه لحدوث الأزمات وتشكيل غرفه عمليات دائمه بجميع المراكز والقرى، والتخطيط الجيد والسليم لمنع وقوع الكارثه كلما أمكن، وتقليل الخسائر فى الأرواح والممتلكات إلى أقل حد ممكن.

وشدد عشماوي على ضرورة حصر المواقع الخطره المتوقع حدوث سيول بها، والتنسيق بين جميع الاجهزه التنفيذية، وإعداد قاعده بيانات دقيقه بالإمكانيات المتاحه للمعدات والآلات وخلافه، وحصر الجمعيات الأهليه التى يمكن مشاركتها فى إداراه الأزمه والشخصيات العامه بالمحافظه، للمشاكه فى إداره الأزمه وتنميه القدره على التحكم فى سير أحداث الكارثة، والتوعيه والتدريب المستمر بين جميع القطاعات وسرعه التعبئه والتدخل بكفاءه.

وكلف المحافظ جميع القطاعات بالاستعداد الدائم والمتوقع لحدوث كوارث ومراجعة جميع الامكانيات وأطقم العمل بجميع المراكز والقرى والتوابع واختيار مواقع لاقامه معسكرات الإيواء تكون مجهزه فى حاله الكوارث والازمات.