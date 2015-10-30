قشور البرتقال والتفاح تكافح الأورام وتعالج السمنة.. اوعى ترميها

فوائد قشور الفواكه عديدة وقد تنافس فوائد الفاكهة نفسها ومن أهم هذه القشور قشر البرتقال والتفاح، خاصة مع بداية الشتاء وانتقال الفيروسات والأمراض مثل الأنفلونزا والبرد والكحة والتهاب الشعاب الهوائية، ويعرف البرتقال الذى يعرف باسم "كنز الشفاء" والذى يعمل على الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض، ولا تقتصر فوائده على المحتوى فقط لكن قشرته غنية بالعديد من الفيتامينات والمواد الجيدة.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، عن فوائد القشور خاصة قشور البرتقال والتفاح، وتشمل فوائدها:

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1- فوائد قشر البرتقال

• للاستفادة بقشر البرتقال

2- قشر التفاح

• طريقة تناوله

>هناك الكثير من الفوائد الموجودة فى قشر البرتقال، حيث يحتوى على أربع مرات أكثر من الألياف الموجودة فى المحتوى الداخلى للبرتقال بأكمله.>فوائد قشر البرتقال فى مكافحة البرتقال>وأوضح الخبراء أن قشور البرتقال غنية بمركبات الفلافونويد التى تعرف باسم مقاتلى السرطان، وهى “tangeretin” و”nobiletin”، كما تحتوى على مادة الليمونين، والتى تكافح الأشعة فوق البنفسجية ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.>المشكلة بالطبع تكمن فى أن قشور البرتقال ليس طعمها جيد مثل الفاكهة نفسها، لذلك يمكن تجنب الطعم المر عن طريق قطع قطعة من قشر البرتقال، ورشها على السلطة أو الخضراوات وهذا يعطى طعمًا مميزًا ورائحة طيبة.>قشور التفاح تحتوى على المواد الكيميائية النباتية التى تسمى مركبات الفلافونويد التى تكافح السرطان أكثر من ضعف المحتوى الداخلى للتفاح نفسه، وكذلك تعزيز الجهاز المناعي، كما أنه غنى بحمض الأرسوليك الذى يحافظ على البشرة ويعزز الشباب ويقضى على السمنة والمضاعفات الصحية لأنه يعمل على حرق السعرات الحرارية.>طعمه لذيذ، لذلك ليس هناك أى عذر لتفويت الفوائد الصحية لقشر التفاح، كما أن قشر التفاح هو ألذ بكثير من قشر البرتقال أو الكيوى.