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جامعة طنطا تنظم ندوة "ملامح من انتصارات أكتوبر" الأثنين المقبل

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جامعة طنطا تنظم ندوة "ملامح من انتصارات أكتوبر" الأثنين المقبل جامعة طنطا تنظم ندوة "ملامح من انتصارات أكتوبر" الأثنين المقبل
تنظم إدارة الأسر الطلابية بجامعة طنطا ،بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية ،الاثنين المقبل ندوة تثقيفية تحت عنوان "ملامح من حرب أكتوبر" وذلك بالمدرج المركزي بالمجمع الطبي.

قال الدكتور مدثر أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن الندوة التي يحاضر فيها اللواء أحمد أسامة إبراهيم الخبير الاستراتيجي والعسكري تنعقد تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة تأتي في إطار مُخطط قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري للندوات التثقيفية في ذكرى احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة بهدف تنمية روح الولاء للوطن لدى طلاب الجامعات.

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